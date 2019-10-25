Ливерпуль – Тоттенхэм: Клопп не собирается расслабляться из-за слабой формы лондонцев

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими ожиданиями перед матчем 10 тура АПЛ против Тоттенхэма.

"Я не могу что-то говорить о ситуации Тоттенхэма, поскольку не имею представления о ней. Такой футбол. Они не забыли, как играть. Кейн, Сон, Алли, Эриксен – они могут сыграть образцовый матч.

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Мы выиграли финал Лиги чемпионов, это была славная ночь. Впереди матч между двумя действительно хорошими командами. Мы не будем слишком уверены, что с нами ничего не случится. Тоттенхэм – топ-команда, и мы должны это уважать", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что Тоттенхэм добыл всего одно очко в двух последних матчах АПЛ, а Ливерпуль впервые потерял очки в прошлом туре – ничья с Манчестер Юнайтед.

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