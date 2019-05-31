Ліверпуль – Тоттенхем: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

Ліверпуль та Тоттенхем зустрінуться у вирішальному матчі Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" аргументує, чому варто повболівати за лондонців і Маурісіо Почеттіно.

Не фанатієте від фіналістів? Роздумуєте, кого з них підтримати? Або ж просто вирішили вболівати за Ліверпуль, бо більше про нього знаєте? Ми спробуємо вас переконати, що саме Тоттенхему варто віддати свої симпатії в перший день літа на Ванда Метрополітано.

Тріумф Тоттенхема в Лізі чемпіонів це:

Красива історія про те, що гроші не грають у футбол

Тоттенхем входить у негласну еліту АПЛ та вважається грандом. Це той рідкісний для сучасних реалій випадок, коли клуб втримує престижний статус результатами, а не грошима чи історією.

Ні для кого не секрет, що останнє придбання Тоттенхема датоване січнем 2018-го, а протягом наступних двох трансферних вікон лондонці не витратили жодного цента на нових гравців.

Копнемо глибше на основі даних Transfermarkt :

За останні 5 сезонів "шпори" перебувають на другому місці серед учасників АПЛ-2018/19 за трансферним сальдо – -28 млн фунтів (Ліверпуль – -184 млн, Ман Сіті – -563 млн). За останні 10 сезонів на першому – -16 млн фунтів (Ліверпуль – -324 млн, Ман Сіті – -1070 млн).

Інший важливий показник зірковості та класу команди – витрати на зарплату. "Шпори" дійсно в топ-6 АПЛ за зарплатною відомістю, однак з відповідного рейтингу видно, що ніякого топ-6 насправді не існує.

Результати дослідження зарплат у клубах АПЛ в сезоні-2018/19 зі звіту Sporting Intelligence:

За оплатою праці своїх футболістів Тоттенхем значно ближчий до середняків, ніж до грандів. Гравець "шпор" в середньому за рік отримує на 260 тисяч фунтів більше за гравця Евертона та на 1,34 мільйона менше за гравця Арсенала.

Через захмарні заробітки представників АПЛ контракти на Туманному Альбіоні роздуті, однак в континентальних масштабах місце Тоттенхема не надто відрізняється.

У Ла Лізі "шпори" також стоять ближче до підграндів (Валенсія, Севілья), ніж до топ-3 (середня зарплата в Атлетіко – 6,2 млн в перерахунку на фунти). У Серії А більше за Тоттенхем платять Мілан і Інтер, яких європейськими топами зараз не назвеш. У Бундеслізі лондонський клуб перебуває на рівні з Борусією Д.

Саме дортмундці останніми мали шанс довести, що "гроші не все вирішують у Лізі чемпіонів". У 2013-му вони зупинилися за крок від титулу. Відтоді подібних Тоттенхему клубів у фіналах турніру не було. Перетворення ЛЧ на закриту вечірку величезних футбольних корпорацій – неминучий процес, який набирає обертів. Хочеться його відтермінувати бодай трішки.

Тоттенхем – достатньо бідний клуб, щоб написати красиву історію в Лізі чемпіонів.

Заслужене визнання для Маурісіо Почеттіно

Перед фіналом багато розмов, що Юрген Клопп своєю роботою в Ліверпулі заслужив нарешті підняти трофей. Безсумнівно, це так. Але в тіні молитов за справедливість для німця залишається те, що Маурісіо Почеттіно заслужив на цей успіх не менше.

Як і візаві, аргентинець за свою англійську кар'єру не завоював жодного титулу, а відсоток перемог у них ідентичний – 57% у Клоппа та 56% у Почеттіно. На цьому порівняння припиняємо, адже з прогресом Ліверпуля під керівництвом герра Юргена не зрівняєшся, а харизму Клоппа не переб'єш.

Почеттіно – також дуже цікавий персонаж, хоча й не настільки розпіарений. Чого вартий його суперечливий погляд на VAR, який "вбиває динаміку та працює недосконало". Маурісіо не змінив свою думку навіть після того, як відеоарбітр допоміг пройти Сіті у чвертьфіналі ЛЧ.

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Його дивацтва тягнуть на окремий матеріал. Про лимони в офісі Тоттенхема, які повинні поглинати спрямовану на коуча негативну енергію, про походи в гору на десяток кілометрів до монастиря, аби відмолити за покращення результатів команди, про сентиментальність, коли звичайна пісня може викликати в нього сльози через наплив ностальгії.

Почеттіно приділяє дуже багато уваги аналізу емоцій. Приходить о 7:30 на базу, щоб спостерігати за настроєм своїх футболістів після перемог і невдач. На його думку, це дуже важливо. "Всі чекають битви тактик, але все вирішать емоції", – каже перед фіналом аргентинець.

У нього особливі стосунки з підопічними, він став для них близьким другом, перетворив команду на сім'ю. Маурісіо зробив Харрі Кейна головним форвардом Туманного Альбіону, ввів у дорослий футбол Деле Аллі, розкрив ще низку англійців, перетворивши Тоттенхем на один з базових клубів збірної. Особливий підхід тренера допоміг розкритися Хин Мін Сону та реанімувати кар'єру Лукасу Моурі.

Почеттіно не має можливості скуповувати ідеальних футболістів під свою філософію, як Гвардіола, чи поступово роками підсилювати проблемні позиції найкращими варіантами на ринку, як Клопп. Він працює з тим, що було, або "дешево десь лежало". Почеттіно – головна причина, чому при вищеописаних фінансових умовах "шпори" не випадають з топ-4 АПЛ.

Фінал Ліги чемпіонів – також заслуга Маурісіо. Він зробив низку дуже грамотних перестановок під час матчів плей-офф. Як справедливо зазначив у редакційному чаті наш тактичний гік, Почеттіно – зараз один з найкращих тренерів що стосується впливу на гру.

Рівне протистояння з дортмундською Борусією легко виграно після підняття лінії пресингу в другому таймі домашньої гри. Ставка на відкритий футбол на старті матчу-відповіді з Ман Сіті спрацювала (4 м'ячі за перші 11 хвилин) і дала змогу пройти далі за правилом виїзного гола. Аякс не зумів добити "шпор" в Лондоні через вчасну зміну схеми, а вдома розкішні амстердамці капітулювали, коли вперше на турнірі були тотально позбавлені м'яча.

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Ви навряд чи зможете описати, що таке гра Тоттенхема в цьому сезоні. Такого визначення просто не існує. "Шпори" не мають свого обличчя, їхній футбол – це те, чого найменше хоче бачити суперник. Три захисники чи чотири, ромб у півзахисті чи один центрфорвард, спроба грати у контроль чи контратаки, низька оборона чи високий пресинг – це все нинішній Тоттенхем.

Маурісіо Почеттіно виконав космічну роботу протягом 5 років у клубі в цілому, а також в цьому сезоні зокрема. Він заслуговує на визнання не менше за Клоппа, йому потрібне це визнання більше за Клоппа.

Винагорода команді за важкий сезон

Тоттенхем не може похвалитися хорошою глибиною складу, а травми зробили його критично мілким. Почергово вилітали в лазарет центрхави Дайєр, Ваньяма, Сіссоко та Вінкс, в січні-лютому одночасно отримали пошкодження два лідери атак Аллі та Кейн, без Харрі доводиться проходити й завершальну стадію сезону.

При цьому до середини чемпіонату "шпори" йшли майже за графіком Ліверпуля та Манчестер Сіті в АПЛ. Нехай і завдяки тому, що солідно перебирали по xG.

Затягувався переїзд на новий стадіон, що також відбилося на команді та домашніх результатах – 5 поразок в АПЛ (найгірший показник серед топ-6).

"Шпори" з гідністю пройшли випробування – було б справедливо отримати в Мадриді винагороду.

Момент всього життя для багатьох вболівальників клубу

Востаннє Тоттенхем вигравав чемпіонат Англії в 1961-му, востаннє виходив у фінал єврокубка в 1984-му, востаннє піднімав над головою будь-який трофей у 2008-му. Більшість фанів "шпор" не застали великого успіху свого клубу, деякі з них взагалі не бачили кумирів з кубком. І цілком ймовірно, що після мадридського фіналу знову побачать не скоро.

Ліверпуль продовжує вдосконалюватися, коронна фраза "наступний сезон точно буде нашим" – зараз не насмішка над мерсисайдцями, а реальні обґрунтовані очікування. У Тоттенхема все інакше, команда не стає сильнішою, а просто тримає планку.

Маурісіо Почеттіно влітку може покинути клуб. Якщо це трапиться, Харрі Кейн і Деле Аллі точно розглянуть варіанти зі зміною прописки. Близький до відходу Крістіан Еріксен. Без них Тоттенхему не доведеться сподіватися на щось серйозне.

У Лондоні талановитих футболістів тримала можливість вдосконалюватися під керівництвом аргентинського наставника, яка компенсувала низькі заробітки та відсутність трофеїв. Для цього тріо кубки ще попереду, але для багатьох інших гравців поєдинок з Ліверпулем – єдиний шанс завоювати Лігу чемпіонів.

Передумов для нового прориву "шпор" не так багато. Можливо, наступного єврокубкового фіналу вболівальникам доведеться чекати ще 35 років. Уявіть їхню радість у суботу, особливо тих, хто переживе завоювання титулу вперше. Підтримайте знайомих фанів Тоттенхема, повболівайте у цей вечір разом з ними. Не пошкодуєте.

Несподіване завершення божевільної Ліги чемпіонів

Цей сезон ЛЧ подарував неймовірну кількість дивовижних розв'язок і сенсацій. Ледь не кожне протистояння ставало маленьким детективом, в якому глядач до останнього не знав, чим все завершиться. Було б ефектно, якби всі ці глави зібралися в один твір з геніальним несподіваним підсумком.

Перемога Ліверпуля – це передбачувано та банально, це повторення розв'язки "Game of Thrones" на футбольному полі. Повболівайте за те, щоб останній розділ розкішної книги "Ліга чемпіонів-2018/19" не розчарував.

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