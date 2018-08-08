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Ливерпуль – Торино: фантастическая комбинация мерсисайдцев с классным завершением Старриджа

20:27 59 Читати українською
Ливерпуль – Торино: фантастическая комбинация мерсисайдцев с классным завершением Старриджа
Ливерпуль – Торино: фантастическая комбинация мерсисайдцев с классным завершением Старриджа

Ливерпуль в матче против Торино выполнил отличную атаку, которую эффективным ударом завершил Даниэль Старридж.

Ливерпуль в товарищеском матче уверенно обыграл Торино со счетом 3:1.

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Впрочем, особого внимания заслуживает гол Старриджа, который стал последним во встрече.

Мерсисайдцы провели атаку "как по нотам", и Даниэль Старридж уверенно реализовал пас от Шакири.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Торино Торино Даниэль Старридж Даниэль Старридж
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