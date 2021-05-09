Саутгемптон имел довольно неплохие шансы выйти вперед, но Адамс после классной контратаки не сумел переиграть Алиссона. Ливерпуль же реализовал свой момент – Мане замкнул подачу Салаха на дальнюю штангу. После перерыва "святые" также имели свои возможности, но пробить Алиссона не удавалось. А "красные" забили во второй раз – Тьягу получил передачу от Фирмино, сместился в центр и точно пробил в нижний угол, впервые отличившись в составе Ливерпуля.

Тоттенхэм уступил Лидсу и впервые проиграл в АПЛ под руководством Мейсона, Ливерпуль уверенно одолел Саутгемптон

Таким образом, подопечные Клоппа набрали 57 очков и поднялись на 6 место, Саутгемптон с 37 пунктами остался шестнадцатым.