"Было понятно, что нам придется страдать. Мы ожидали, что Ливерпуль будет очень сильным в первые 15 минут. Это нормально, это четвертьфинал Лиги чемпионов. Но в итоге мы прошли и очень счастливы.

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Мы все вместе, команда всегда сплоченная и хочет большего. Мы еще ничего не выиграли, но мы живы в обоих соревнованиях. Давайте сначала немного порадуемся и отдохнем, потому что у нас еще есть матчи впереди. Мы знаем, что Челси – очень хорошая команда.

Куртуа наш вратарь, его вклад просто феноменальный. Чем я горжусь больше всего? Нашим характером. Чем больше они страдают, чем хуже дела, тем больше они объединяются. У нас много хороших черт, но я выделю именно характер", – цитирует Зидана Marca.

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