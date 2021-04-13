Ливерпуль – Реал: Вальверде готов сыграть "на уколах" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Проблемы со здоровьем, очевидно, не станут преградой для участия полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде во втором четвертьфинале Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.
Кадровый кризис "сливочных" подталкивает тренерский штаб к рискованным решениям, сообщает Marca.
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Вальверде перед матчем с Ливерпулем получит специальные инъекции, снимающие болевые ощущения. Уругваец получил травму в Эль Класико и накануне занимался индивидуально. Сыграть против мерсисайдцев – инициатива самого Вальверде, который стремится помочь ослабленным переполненным лазаретом мадридцам.
К слову, матч Ливерпуль – Реал Мадрид состоится в среду, 14 апреля. Первый поединок завершился уверенной победой "сливочных" (3:1).
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