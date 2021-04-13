Проблемы со здоровьем, очевидно, не станут преградой для участия полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде во втором четвертьфинале Лиги чемпионов против английского Ливерпуля.

Кадровый кризис "сливочных" подталкивает тренерский штаб к рискованным решениям, сообщает Marca.

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Вальверде перед матчем с Ливерпулем получит специальные инъекции, снимающие болевые ощущения. Уругваец получил травму в Эль Класико и накануне занимался индивидуально. Сыграть против мерсисайдцев – инициатива самого Вальверде, который стремится помочь ослабленным переполненным лазаретом мадридцам.

К слову, матч Ливерпуль – Реал Мадрид состоится в среду, 14 апреля. Первый поединок завершился уверенной победой "сливочных" (3:1).

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