Ливерпуль – Реал: Роналдиньо признался, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
Легенда Барселоны Роналдиньо выбрал команду, за которую будет болеть в решающем поединке Лиги чемпионов сезона 2021/22.
"Реал и Ливерпуль? Это две хорошие команды. У них очень хорошие игроки. Я желаю им лучшего. Реал Мадрид очень хорош. Они отлично работают. Но поскольку мне очень нравится Барселона, я за Ливерпуль", – приводит слова Роналдиньо Marca.
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Напомним, что Роналдиньо выступал за Барселону с 2003 по 2008 годы, где стал звездой мирового масштаба. В составе каталонцев бразилец получил "Золотой мяч", выиграл Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании и обладателем Копа дель Рей по 2 раза.
Добавим, что Ливерпуль и Реал встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится 28 мая в Париже. Для выхода в матч за трофей мерсисайдцы одолели Вильярреал (5:2 по сумме двух игр), а Реал совершил удивительный камбэк в игре с Манчестер Сити (6:5 по результатам двух поединков).
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