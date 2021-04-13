"Мы все еще в турнире. Мало кто дает нам какой-то шанс, но мы верим, что способны сыграть лучше, и тогда у нас будет возможность зацепиться хотя бы за что-то.

"Нам нечего терять": Клопп не гарантирует камбэк Ливерпуля в ответном матче с Реалом

Надо сыграть лучше. Необходимо создать давление на опытного соперника и посмотреть, как он с этим справится", – цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА.

К слову, первая встреча Реала и Ливерпуля завершилась уверенной победой "сливочных" (3:1). Ответный матч состоится завтра, 14 апреля, начало в 22:00.

Реал підтвердив слабке місце Барси та Мессі, розкішні Маліновський і Бензема, Лінгард веде Вест Хем в ЛЧ – огляд вікенду