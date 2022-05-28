Президент Реала Флорентино Перес, как и его коллега из Ливерпуля, встретились с Александером Чеферином накануне финала ЛЧ.

Встречи Переса и Чеферина ожидали особенно, помня о скандальном создании Суперлиги, одним из главных инициаторов которой был именно босс мадридского клуба. Дело продолжается до сих пор, ведь после наложения санкций на организаторов Суперлиги президент Реала обратился в суд.

Матч Ливерпуль – Реал можно просмотреть по ссылке

Однако ужин во всемирно известном парижском музее Лувр накануне финала ЛЧ прошел в доброжелательной атмосфере – стороны конфликта ничего не упоминали о Суперлиге. Представители финалистов ЛЧ презентовали главе УЕФА подарки от клубов. Президент Реала подарил Чеферину серебряную модель реконструированного Сантьяго Бернабеу, сообщает Marca.

Финальный матч Лиги чемпионов 2021/22 Ливерпуль – Реал стартует сегодня, 28 мая, в 22:00 по Киеву. Игра состоится на знаменитом Стад де Франс, получившем право принять финал вместо российской арены в Санкт-Петербурге.

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов