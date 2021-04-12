УЕФА выбрал судейскую команду на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мадридским Реалом.

Поединок будет обслуживать нидерландец Бьорн Кюйперс с помощниками, сообщает официальный сайт организации.

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Ему помогут лайнсмены Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр – грек Тасос Сидиропулос. С системой Видеоассистент рефери будут работать Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Немец Лутц-Михаэль Фрёглих исполнит роль судьи-наблюдателя.

К слову, матч Ливерпуль – Реал Мадрид состоится в среду, 14 апреля. Первый поединок завершился уверенной победой "сливочных" (3:1).

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