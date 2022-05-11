Ливерпуль и Реал сыграют под наблюдением французской бригады Клемана Тюрпена, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Помогать ему на линиях будут Николя Дано и Сириль Грингор, резервный арбитр – Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бриссар. Для 39-летнего Тюрпена это первый финал ЛЧ в статусе главного арбитра. Интересно, что он исполнял роль резервного в киевском финале 2018 года – тогда Реал одолел Ливерпуль со счетом 3:1. Есть еще один хороший знак для мадридцев. В текущем розыгрыше Тюрпен судил 4 матча испанцев, и они не проиграли ни одного – ничья и 3 победы. В их числе и победа Реала над Челси (3:1) в четвертьфинале.

Напомним, финал этого года Ливерпуль – Реал на парижском Стад де Франс состоится 28 мая, начало в 22:00.

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