Ливерпуль – Реал: мерсисайдцы за тайм нанесли столько же ударов, как за два предыдущих финала ЛЧ
Ливерпуль очень сильно провел первый тайм финала Лиги чемпионов против Реала.
На перерыв команды ушли при "сухом" счете. Отправил мяч в сетку только Реал (гол не засчитали из-за офсайда), но Ливерпуль атаковал интенсивнее.
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Команда Юргена Клоппа за первые 45 минут повторила свои показатели по ударам в створ ворот за свои два предыдущих финала. Сегодня еще в первом тайме игроки Ливерпуля 5 раз угрожали владением Тибо Куртуа. В 2018 было всего два удара, в 2019-м – три.
Однако количество еще нужно конвертировать в качество. После перерыва Реал наказал соперника за расточительство, забив своим первым же ударом в створ.
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