На перерыв команды ушли при "сухом" счете. Отправил мяч в сетку только Реал (гол не засчитали из-за офсайда), но Ливерпуль атаковал интенсивнее.

Ливерпуль – Реал Мадрид: онлайн-трансляция Лиги чемпионов

Команда Юргена Клоппа за первые 45 минут повторила свои показатели по ударам в створ ворот за свои два предыдущих финала. Сегодня еще в первом тайме игроки Ливерпуля 5 раз угрожали владением Тибо Куртуа. В 2018 было всего два удара, в 2019-м – три.

Однако количество еще нужно конвертировать в качество. После перерыва Реал наказал соперника за расточительство, забив своим первым же ударом в створ.

Ливерпуль – Реал: финал Лиги чемпионов перенесли на 30 минут из-за провальной организации