У форварда Ливерпуля Садио Мане есть основания жаловаться, что фортуна его не любит.

Сенегалец мог открывать счет в матче Ливерпуль – Реал, но мяч после его удара попал в штангу ворот, которые защищает Тибо Куртуа.

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Этот эпизод позволил Мане установить рекорд, которого он, вероятно, хотел бы избежать. Садио стал первым футболистом, который попадал в каркас ворот в двух разных финалах Лиги чемпионов, с тех пор как Opta собирает подобные данные (с 2004 года).

Такой трюк, как сегодня, у Мане получился еще в киевском финале ЛЧ в 2018 году. Тогда же сенегалец отметился голом, который не спас Ливерпуль от поражения от все того же Реала (1:3).

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