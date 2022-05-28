Реал продолжает переписывать историю Лиги чемпионов еще до старта финального матча против Ливерпуля.

Королевский клуб имеет огромный опыт выступлений в главном клубном турнире континента, которым не может похвастаться ни одна другая команда.

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В стартовом составе Реала, который выбрал Карло Анчелотти, оказались сразу четыре игрока, уже сыгравших в рамках Лиги чемпионов более 100 матчей. Это рекорд для финалов ЛЧ. Речь идет о Кариме Бенземе, Луке Модриче, Тони Кроосе и Дэвиде Алабе.

Напомним, что Реал также удерживает рекорд по количеству побед в турнире (13). В активе Ливерпуля – шесть Кубков чемпионов.

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