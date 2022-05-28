Реал попытается завоевать свой 14-й Кубок чемпионов, сыграв в финале 2022 года против Ливерпуля.

Карло Анчелотти привычно объявил стартовый состав за два часа до стартового свистка. Команду на Стад-де-Франс в Париже выведет Карим Бензема.

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Следовательно, лидер Реала станет только третьим французом, который будет капитаном нефранцузской команды в финале Лиги чемпионов, сообщает Opta. Ранее это делали Тьерри Анри (Арсенал, 2006 год) и Уго Льорис (Тоттенхэм, 2019). Оба не смогли одержать победу.

К слову, Карим Бензема – лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В активе француза 15 голов.

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