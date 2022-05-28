Ливерпуль сразится с мадридским Реалом за победу в Лиге чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 между Ливерпулем и мадридским Реалом начнет в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка доступна на "MEGOGO".

Ливерпуль – Реал Мадрид: ссылка на онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов

Мадридцы могут выиграть турнир в четырнадцатый раз, мерсисайдцы – в шестой. Дважды эти коллективы встречались в финалах КЕЧ / ЛЧ – в 1981 году на парижском Парк де Пренс триумфовали британцы, а в 2018-м в Киеве верх взяли испанцы. Карло Анчелотти, в свою очередь, проводит третий финал ЛЧ против "красных" – в 2005 году он вместе с Миланом проиграл в Стамбуле в серии пенальти, а в 2007-м взял реванш в Афинах.

Интересно, что Реал не проигрывал Ливерпулю в последних пяти матчах, одержав четыре победы и расписав одну ничью.

Андрей Лунин попал в заявку Реала на парижский финал, но остался в запасе. Вообще Карло Анчелотти остался верен себе, не удивив выбором стартовой одиннадцати. У Юргена Клоппа в основе всего одна неожиданность – он таки доверился Конате в центре обороны.

Стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Салах, Мане, Диас

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Минамино, Жота, Цимикас, Матип, Эллиот

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Начо, Азар, Асенсио, Марсело, Васкес, Бейл, Себальос, Родриго, Иско, Диас, Камавинга

Ливерпуль – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов