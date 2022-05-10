Всемирно известная певица Камила Кабельо выступит на финале ЛЧ-2022 в Париже.

Камила своим выступлением откроет финал Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. Прежде чем футболисты Ливерпуля и Реала выйдут на поле, публику разогреет кубинская певица.

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Кабельо в последние годы превратилась в суперзвезду благодаря хитам Havana и Señorita, возглавлявшим мировые чарты. Выступление певицы организовал спонсор Лиги чемпионов Pepsi.

Финал должен был состояться в России, однако после жуткого нападения на Украину оккупанты потеряли такое право. Решающий матч евросезона был перенесен в Париж на Стад де Франс. Ливерпуль и Реал встретятся 28 мая в 22:00 по Киеву.