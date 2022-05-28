Болельщики не смогли вовремя попасть на Стад де Франс. Давка вокруг арены превратилась в хаос. Уладить ситуацию пытались с помощью военных. Правоохранители применили слезоточивый газ.

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В толпе находился брат защитника Ливерпуля Жоэля Матипа Марвин. Мужчине вместе со своей семьей пришлось искать способ выбраться оттуда, ведь жена Марвина беременна. Им пришлось убегать от слезоточивого газа в помещение ресторана неподалеку.

К слову, стартовый свисток раздался на 36 минут позже, чем планировалось. УЕФА объявил, что ситуация возникла из-за того, что болельщики поздно прибыли на стадион.

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