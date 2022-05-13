"Мы будем использовать 4-3-3, которые иногда изменяются на 4-4-2. Думаю, что нет определенной системы. Иногда, чтобы давить на стержень, как мы сделали против Манчестер Сити, вы переходите с 4-3-3 на 4-4-1-1.

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Идея не сильно меняется, лишь немного – вариант защиты соперника, его прессинга", – приводит слова Анчелотти Goal.

Напомним, что Ливерпуль и Реал встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Париже. Для выхода в матч за трофей мерсисайдцы одолели Вильярреал (5:2 по сумме двух игр), а Реал совершил удивительный камбэк в игре с Манчестер Сити (6:5 по результатам двух поединков).

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