Ливерпуль – Реал: Анчелотти приоткрыл тактику на финал Лиги чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти не боится озвучивать варианты стратегии на самый важный поединок евросезона – финал Лиги чемпионов.
"Мы будем использовать 4-3-3, которые иногда изменяются на 4-4-2. Думаю, что нет определенной системы. Иногда, чтобы давить на стержень, как мы сделали против Манчестер Сити, вы переходите с 4-3-3 на 4-4-1-1.
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Идея не сильно меняется, лишь немного – вариант защиты соперника, его прессинга", – приводит слова Анчелотти Goal.
Напомним, что Ливерпуль и Реал встретятся в финале Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая в Париже. Для выхода в матч за трофей мерсисайдцы одолели Вильярреал (5:2 по сумме двух игр), а Реал совершил удивительный камбэк в игре с Манчестер Сити (6:5 по результатам двух поединков).
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