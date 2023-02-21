Винисиус оформил курьезный дубль в ворота Ливерпуля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео гола на "Футбол 24".

Ливерпуль до 15 минуты оформил комфортное преимущество (2:0), но Реал благодаря дублю Винисиуса сравнял счет.

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Забавным получился второй мяч бразильца. Вальверде отдал на ход Винисиусу, но тот не имел шансов опередить Джо Гомеса. Защитник отдал назад на Алиссона, который попытался вынести мяч и не заметил, что его прессингует вингер Реала.

В итоге, мяч рикошетом от Винисиуса перелетел голкипера и оказался в сетке ворот. Таким образом, первая половина матча Ливерпуль – Реал завершилась со счетом 2:2.

Ливерпуль – Реал: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов