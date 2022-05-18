Ливерпуль – Реал: Агуэро назвал фаворита финала Лиги чемпионов
Бывший нападающий Атлетико, Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро поделился своими размышлениями по поводу решающего матча сезона ЛЧ.
"Будет сложно, но я думаю, что у Мадрида больше возможностей. Реал имеет больший опыт в финалах, поэтому, думаю, у них будет больше шансов.
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Ливерпуль уважает их и знает, что Мадрид – сложный соперник. Хотя правда в том, что мне все равно, кто победит", – цитирует Агуэро Marca.
Испанские и английские гранды встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая в Париже. Команда Карло Анчелотти в плей-офф одолела ПСЖ, Челси и Ман Сити, а подопечные Юргена Клоппа – Интер, Бенфику и Вильярреал.
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