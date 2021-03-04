Ливерпуль не получит преимущество домашнего поля в матче 1/8 финала ЛЧ против РБ Лейпциг.

Повторную встречу между англичанами и немцами также будет принимать Пушкаш Арена в Будапеште, сообщает официальный Twitter УЕФА.

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Ливерпулю не разрешили прилететь в Германию на первый матч, поэтому "быкам" пришлось искать нейтральную арену в "зеленой" стране. Теперь история повторилась в другую сторону, и "красные" решили снова воспользоваться гостеприимством венгерской столицы.

Напомним, первая встреча завершилась победой Ливерпуля 2:0, а вторая запланирована на 10 марта.

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