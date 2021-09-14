Итальянский Милан потерпел кадровые потери перед стартом группового этапа Лиги чемпионов. Против английского Ливерпуля не сыграет форвард Златан Ибрагимович.

Ветеран не поможет "россонери" в 1-м туре группы B, сообщает Sky Sport Italia.

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Тренерский штаб Милана решил поберечь Ибрагимовича. Златан почувствовал дискомфорт в ахилловом сухожилии. Опытный швед только в прошлые выходные вернулся из лазарета. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович провел 1 матч в Серии А, в которых забил 1 мяч. В предыдущей кампании он сыграл 27 поединков во всех турнирах (17 голов).

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