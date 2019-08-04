Ливерпуль – Манчестер Сити: ван Дейк позволил себя обвести впервые за полтора года

В матче за Суперкубок Англии феноменальная статистика нидерландского центрбека была несколько испорчена.

Вирджил ван Дейк позволил оппоненту обвести себя впервые за 65 матчей, информирует Opta.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко – третий лучший игрок "горожан" по версии WhoScored

Покорителем ливерпульской скалы стал нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус. Последний раз ван Дейка обыгрывали один в один еще в марте 2018 года – героем эпизода стал хавбек Ньюкасла Микель Мерино, который с тех пор успел перебраться в Реал Сосьедад.

Матч за Суперкубок завершился для нидерландца не только персональным поражением – его команда уступила в серии пенальти и потеряла возможность добыть первый трофей сезона.

Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко забил в серии пенальти и помог завоевать Суперкубок Англии-2019