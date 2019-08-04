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Ливерпуль – Манчестер Сити: ван Дейк позволил себя обвести впервые за полтора года

21:43 106 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: ван Дейк позволил себя обвести впервые за полтора года
Вирджил ван Дейк / Reuters

В матче за Суперкубок Англии феноменальная статистика нидерландского центрбека была несколько испорчена.

Суперкубок Англии
Ливерпуль
1
1 : 1
1
Манчестер Сити
17:00 04:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 5 )
завершено
77’ Жоэль Матип
 
Рахим Стерлинг 12’
12’ Рахим Стерлинг
77’ Жоэль Матип

Вирджил ван Дейк позволил оппоненту обвести себя впервые за 65 матчей, информирует Opta.

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Покорителем ливерпульской скалы стал нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус. Последний раз ван Дейка обыгрывали один в один еще в марте 2018 года – героем эпизода стал хавбек Ньюкасла Микель Мерино, который с тех пор успел перебраться в Реал Сосьедад.

Матч за Суперкубок завершился для нидерландца не только персональным поражением – его команда уступила в серии пенальти и потеряла возможность добыть первый трофей сезона.

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Ливерпуль – Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе на Суперкубок Англии - онлайн-трансляция матча
16:57
2453
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити Габриэл Жезус Габриэл Жезус Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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