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Ливерпуль – Манчестер Сити: Клопп оценил готовность мерсисайдцев перед Суперкубком Англии

13:43 89 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: Клопп оценил готовность мерсисайдцев перед Суперкубком Англии
Юрген Клопп и Роберто Фирмино / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о подготовке своих подопечных перед матчем против Манчестер Сити.

 

"Я не знаю, готовы ли Алиссон, Фирмино и Салах к тому, чтобы сыграть в матче за Суперкубок в воскресенье. Мы посмотрим на их состояние и решим. Я не говорю, что они однозначно не будут играть.

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В воскресенье у нас не будет возможности делать замены сразу после начала матча, поэтому нужно подумать. Нам стоит оценить их состояние после матча с Лионом (3:1), понять, как их организмы отреагируют на нагрузку.

Сейчас мы работаем над деталями. Нам нужно тщательно подготовиться к игре. Матчи с Манчестер Сити отличаются от других. Для того, чтобы подготовиться к матчу с Сити, нужно было сыграть спарринг против них, но мы этого не сделали", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, действующий чемпион Англии встретится с триумфатором Лиги чемпионов уже 4 августа в рамках Суперкубка страны. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Теги
Англия Ливерпуль - Манчестер Сити Роберто Фирмино Роберто Фирмино Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон
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