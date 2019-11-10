Ливерпуль – Манчестер Сити: Гвардиола назвал причины поражения "горожан"

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола остался доволен действиями своих подопечных в матче 12-го тура АПЛ против Ливерпуля (1:3).

"Сегодня мы показали, почему являются чемпионами Англии. Я очень горжусь командой, больше, чем когда-либо. Можно только гордиться тем, как мы сыграли против сильнейшей команды Европы.

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Что касается судейства, то спрашивайте у арбитров и тех ребят, которые отвечают за VAR. Я хочу говорить о нашей игре, а она была хороша. Это был один из лучших наших матчей.

Мы играли как команда, которая выиграла два чемпионских титула подряд. Нельзя не вспомнить, насколько хорош был Ливерпуль, но мы проявили характер и действовали очень хорошо. Манчестер Сити не сдавался до самого конца. Именно поэтому мы и выиграли чемпионат Англии дважды подряд", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Поражение "горожан" увеличило отрыв Ливерпуля до 9-ти очков.

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