Ливерпуль – Манчестер Сити: "горожане" сыграют в уникальной форме в честь юбилея клуба

Для игроков Манчестер Сити поединок Суперкубка Англии против Ливерпуля будет иметь особое значение.

Подопечные Гвардиолы появятся на поле в новой форме в честь 125-летия клуба. Экипировка будет выполнена в традиционных сине-белых цветах.

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Основной изюминкой будет отсутствие спонсорских названий и логотипов. Под эмблемой клуба будет вышита надпись "125 years".

Напомним, действующий чемпион Англии встретится с триумфатором Лиги чемпионов уже 4 августа в рамках Суперкубка Англии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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