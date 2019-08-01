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Ливерпуль – Манчестер Сити: "горожане" сыграют в уникальной форме в честь юбилея клуба

10:00 133 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: "горожане" сыграют в уникальной форме в честь юбилея клуба
Давид Силва / Фото ФК Манчестер Сити

Для игроков Манчестер Сити поединок Суперкубка Англии против Ливерпуля будет иметь особое значение.

 

Подопечные Гвардиолы появятся на поле в новой форме в честь 125-летия клуба. Экипировка будет выполнена в традиционных сине-белых цветах.

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Основной изюминкой будет отсутствие спонсорских названий и логотипов. Под эмблемой клуба будет вышита надпись "125 years".

Напомним, действующий чемпион Англии встретится с триумфатором Лиги чемпионов уже 4 августа в рамках Суперкубка Англии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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