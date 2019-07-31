Ливерпуль – Манчестер Сити: главные форварды "горожан" вернулись в команду перед Суперкубком Англии

Тренерский штаб Манчестер Сити теперь может быть спокоен за атакующую линию команды.

Форварды действующего чемпиона Англии Серхио Агуэро и Габриэл Жезус прибыли в расположение команды, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки сразу начали тренировки, поскольку уже 4 августа подопечные Гвардиолы встретятся в дуэли против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Поединок начнется в 17:00.

Такое позднее возвращение нападающих в клуб обусловлено прошедшим Копа Америка, на котором Жесус победил со сборной Бразилии. Агуэро с национальной командой Аргентины покинул турнир на стадии полуфинала.

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