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Ливерпуль – Манчестер Сити: главные форварды "горожан" вернулись в команду перед Суперкубком Англии

18:26 53 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Сити: главные форварды "горожан" вернулись в команду перед Суперкубком Англии
Серхио Агуэро и Габриэл Жезус / Фото Bleacher Report

Тренерский штаб Манчестер Сити теперь может быть спокоен за атакующую линию команды.

 

Форварды действующего чемпиона Англии Серхио Агуэро и Габриэл Жезус прибыли в расположение команды, сообщает официальный сайт клуба.

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Игроки сразу начали тренировки, поскольку уже 4 августа подопечные Гвардиолы встретятся в дуэли против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Поединок начнется в 17:00.

Такое позднее возвращение нападающих в клуб обусловлено прошедшим Копа Америка, на котором Жесус победил со сборной Бразилии. Агуэро с национальной командой Аргентины покинул турнир на стадии полуфинала.

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Ливерпуль - Манчестер Сити Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Габриэл Жезус Габриэл Жезус
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