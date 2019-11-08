Ливерпуль – Манчестер Сити: Фернандиньо назвал желаемый результат центрального матча уикенда

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поделился ожиданиями от поединка 12-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля.

"В Ливерпуль мы едем за победой. Всегда играть на победу, как это было в игре с Аталантой с самой первой минуты – наш менталитет", – цитирует бразильца Goal.

Агуэро: Ливерпуль – единственный соперник в АПЛ, который может нам навредить

К слову, в истории АПЛ (начиная с сезона 1992/93) Манчестер Сити одержал лишь одну выездную победу над мерсисайдцами. В прошлом году команды сыграли вничью 0:0, а Рияд Марез под занавес поединка не реализовал одиннадцатиметровый. Тем временем Фернандиньо провел 7 матчей на Энфилде (1 ничья, 6 поражений).

Матч Ливерпуль – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало поединка в 18:30.

Лига чемпионов: 18-летний талант Реала похоронил Галатасарай, Аталанта с Малиновским отобрала очки у Манчестер Сити