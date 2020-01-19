Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Сульшер отметил положительные моменты в игре манкунианцев

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не делает трагедии из поражения от Ливерпуля (0:2).

"Игроки сделали все возможное. Мы немного подсели в начале второго тайма, но последние 25-30 минут давили и заставили соперника отойти назад.

Ассист Алиссона и очередной шаг мерсисайдцев к чемпионству в видеообзоре Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я расстроен, что мы пропустили с углового, а затем после последнего удара в матче, но было и много положительных моментов. Мне показалось, что во втором тайме мы сыграли действительно хорошо против хорошего соперника на непростом стадионе.

Не лучшим образом сработали у нас последний пас и завершение атак. Фред сыграл на высоком уровне, то же могу сказать и о Де Хеа. Мы работали все вместе, как команда", – цитирует Сульшера BBC.

Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ с 64-ю очками. После 23-х туров Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке (34 балла).

Ливерпуль удержал победу над Манчестер Юнайтед – все решил фирменный угловой