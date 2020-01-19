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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Сульшер отметил положительные моменты в игре манкунианцев

19 января 22:27 95 Читати українською
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Сульшер отметил положительные моменты в игре манкунианцев
Уле Гуннар Сульшер / Фото Daily Express

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не делает трагедии из поражения от Ливерпуля (0:2).

15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Игроки сделали все возможное. Мы немного подсели в начале второго тайма, но последние 25-30 минут давили и заставили соперника отойти назад.

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Я расстроен, что мы пропустили с углового, а затем после последнего удара в матче, но было и много положительных моментов. Мне показалось, что во втором тайме мы сыграли действительно хорошо против хорошего соперника на непростом стадионе.

Не лучшим образом сработали у нас последний пас и завершение атак. Фред сыграл на высоком уровне, то же могу сказать и о Де Хеа. Мы работали все вместе, как команда", – цитирует Сульшера BBC.

Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ с 64-ю очками. После 23-х туров Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке (34 балла).

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Фред Фред Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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