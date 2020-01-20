Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кин назвал виновника поражения команды Сульшера

Экс-капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин резко прошелся по нападающему "красных дьяволов".

"Топ-форварды забивают в важных матчах. Марсьяль этого не сделал, хотя у него были моменты для того, чтобы поразить ворота соперника.

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Матч с Ливерпулем продемонстрировал, что Антони не соответствует уровню Манчестер Юнайтед", – цитирует Кина BBC.

В поединке 23-го тура АПЛ МЮ сумел нанести 9 ударов по воротам соперника, из которых 4 попадали в створ.

После поражения Манчестер Юнайтед остался на 5-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 34 очка.

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