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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кин назвал виновника поражения команды Сульшера

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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: Рой Кин назвал виновника поражения команды Сульшера
Антони Марсьяль и Фред / Фото Manchester Evening News

Экс-капитан Манчестер Юнайтед Рой Кин резко прошелся по нападающему "красных дьяволов".

15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Топ-форварды забивают в важных матчах. Марсьяль этого не сделал, хотя у него были моменты для того, чтобы поразить ворота соперника.

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Матч с Ливерпулем продемонстрировал, что Антони не соответствует уровню Манчестер Юнайтед", – цитирует Кина BBC.

В поединке 23-го тура АПЛ МЮ сумел нанести 9 ударов по воротам соперника, из которых 4 попадали в створ.

После поражения Манчестер Юнайтед остался на 5-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 34 очка.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Антони Марсьяль Антони Марсьяль Рой Кин Рой Кин Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
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