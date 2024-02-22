Ливерпуль разгромил Лутон на пути к чемпионству в матче 26 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ливерпуль продолжает лидировать в АПЛ, сохраняя отрыв от Манчестер Сити и Арсенала. Однако мерсисайдцы неожиданно имели проблемы со скромным Лутоном на своем поле.

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Лутон быстро открыл счет и удерживал преимущество до 56 минуты. Только тогда ван Дейк выровнял ситуацию, замкнув подачу Мак Аллистера с углового. Через две минуты еще одна подача Алексиса завершилась голом Гакпо.

Третий гол Ливерпуля забил Диас, который перед тем упустил три стопроцентных момента. Красивую точку во встрече поставил Эллиот – удар в девятку.