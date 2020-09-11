"Лидс? У них не самый атакующий стиль игры. Они хорошо подготовлены, а их оборона великолепна. Они столкнутся с проблемами, так как в Премьер-лиге другая жизнь, нежели в Чемпионшипе, но они преуспеют в АПЛ. Этот турнир им больше подходит, теперь они могут показать весь свой потенциал.

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Перерыв не была перерывом в привычном смысле, потому что она была очень напряженной в ментальном плане. Мы сыграли много матчей за короткий период, потом у нас был небольшой перерыв, а затем возвращение к играм. Сейчас мы снова в нашем привычном ритме.

Победа в лиге – лучшая из возможных проблем. Все хотят стать чемпионами. Нам предстоит столкнуться с невероятно сильными командами, поэтому все зависит от нас, как мы можем с раза в раз проводить эти интенсивные матче.

Шпионаж Бьелсы? На этой неделе мы не видели у нашего тренировочного лагеря никаких подозрительных людей, так что все в порядке", – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль встретится с Лидсом уже завтра, 12 сентября, начало игры в 19:30.

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