Гомес подарил мяч Родриго, который поразил пустые ворота. Салах ответил скорым и точным ударом после подачи Робертсона. Мерсисайдцы взяли игру под свой контроль, создав целый ряд очень опасных моментов, но реализация была на очень плохом уровне.

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