Ливерпуль – Лидс – 1:2 – видео голов и обзор второго подряд фиаско мерсисайдцев
Ливерпуль сенсационно уступил Лидсу в 14-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи.
Гомес подарил мяч Родриго, который поразил пустые ворота. Салах ответил скорым и точным ударом после подачи Робертсона. Мерсисайдцы взяли игру под свой контроль, создав целый ряд очень опасных моментов, но реализация была на очень плохом уровне.
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Лидс выжал максимум из одного острого момента на последних минутах. Бемфорд неудачно принял мяч, но он отскочил к Сюммервилю, который разобрался с обороной и пробил в дальний угол. Победа позволила Лидсу подняться на 15 строчку, Ливерпуль так и остался девятым в турнирной таблице АПЛ.