Ливерпуль – Кристал Пэлас: подопечные Клоппа установили уникальное достижение, опозорив форвардов соперника

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас в рамках 31-го тура АПЛ, одновременно унизив нападающих "орлов".

Игроки атаки Кристал Пэлас не сделали ни одного касания мяча в штрафной Ливерпуля, сообщает Opta.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что это первый подобный случай в АПЛ с момента с начала подсчета подобной статистики – с сезона 2008/09.

Напомним, Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас (4:0) и вплотную приблизился к заветному чемпионству в АПЛ.

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