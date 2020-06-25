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Ливерпуль – Кристал Пэлас: подопечные Клоппа установили уникальное достижение, опозорив форвардов соперника

14:45 - Читати українською
Ливерпуль – Кристал Пэлас: подопечные Клоппа установили уникальное достижение, опозорив форвардов соперника
Игроки Ливерпуля / твиттер ФК Ливерпуль

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас в рамках 31-го тура АПЛ, одновременно унизив нападающих "орлов".

23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабинью
69’ Садио Мане
 
23’ Трент Александер-Арнольд
44’ Мохамед Салах
55’ Фабинью
69’ Садио Мане

Игроки атаки Кристал Пэлас не сделали ни одного касания мяча в штрафной Ливерпуля, сообщает Opta.

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что это первый подобный случай в АПЛ с момента с начала подсчета подобной статистики – с сезона 2008/09.

Напомним, Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас (4:0) и вплотную приблизился к заветному чемпионству в АПЛ.

Ливерпуль разгромил Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед уничтожил Шеффилд, Вулверхэмптон одолел Борнмут: 31 тур АПЛ, среда

Domination. ️ @optajoe #PremierLeague

Допис, поширений BT Sport (@btsport)

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Англия Ливерпуль - Кристал Пэлас Ливерпуль Ливерпуль Кристал Пэлас Кристал Пэлас Юрген Юрген Клопп АПЛ
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