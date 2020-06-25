Ливерпуль – Кристал Пэлас: подопечные Клоппа установили уникальное достижение, опозорив форвардов соперника

Интервью — 12:00 309
-
"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди
-
Аталанта – Лацио: "орлы" проиграли Скудетто, атакующий рок-н-ролл "Богини", Малиновский забил и стал вторым ШевченкоИталия — 03:46 1088
-
Малиновский забил роскошный гол в ворота Лацио сумасшедшим ударом издалекаИталия — 00:24 1328
-
Срна получил новую должность в ШахтереУкраина — 24 июнь 1258
-
"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом ПепаГермания — 24 июнь 527