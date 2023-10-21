Ливерпуль – Эвертон: стартовые составы и онлайн-трансляция супердерби АПЛ – Миколенко попытается остановить Салаха
13:41 - Читати українською
Ливерпуль и Эвертон откроют программу 9-го тура английской Премьер-лиги.
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Эшли Янг 37’
37’ Эшли Янг
75’ Мохамед Салах
90+7’ Мохамед Салах
Мерсисайдское дерби между Ливерпулем и Эвертоном пройдет на стадионе Энфилд. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на Setanta Sports, а Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Виталий Миколенко привычно вышел в основе Эвертона и должен готовиться к тяжелому испытанию. Украинец будет противостоять главной звезде Ливерпуля – Мохамеду Салаху.
Стартовый состав Ливерпуля:
Стартовый состав Эвертона:
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