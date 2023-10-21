Мерсисайдское дерби между Ливерпулем и Эвертоном пройдет на стадионе Энфилд. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени. Телетрансляция встречи доступна на Setanta Sports, а Футбол 24 проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Виталий Миколенко привычно вышел в основе Эвертона и должен готовиться к тяжелому испытанию. Украинец будет противостоять главной звезде Ливерпуля – Мохамеду Салаху.

Стартовый состав Ливерпуля:

Стартовый состав Эвертона: