Ливерпуль будет принимать Эвертон в матче 5-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Эвертон состоится сегодня (20 сентября). Стартовый свисток на Энфилде прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

"Вопиющий непрофессионализм и дилетантство": спортивный врач разнес Эвертон из-за новой травмы Миколенко

Где смотреть матч Ливерпуль – Эвертон? Прямая трансляция будет доступна на платформе Setanta Sports при наличии подписки. За главными событиями игры также можно следить в онлайне Футбол 24.

Виталий Миколенко залечил повреждение и попал в стартовый состав Эвертона. Более того, украинец оказался на обложке превью в соцсетях "ирисок".

Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон – Брэдли, Конате, ван Дейк (к), Керкез – Гравенберх, Мак Аллистер, – Салах, Собослай, Гакпо – Экитике.

Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – О'Брайен, Кин, Тарковски (к), Миколенко – Гуйе, Гарнер – Ндиайе, Дьюсбери-Холл, Грилиш – Бету.