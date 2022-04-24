Эвертон посетит Энфилд в рамках 34-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на Футбол 24.

Поединок Ливерпуль – Эвертон начнется в 18:30 по киевскому времени. Обе команды нуждаются в победе во встрече – "красным" нельзя терять очки в борьбе за чемпионство, тогда как "ириски" пытаются спастись от вылета.

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Отметим, что нашлось место в стартовом составе и Виталию Миколенко. Прямую трансляцию встречи можно просмотреть на MEGOGO, а за текстовой трансляцией можно следить онлайн на Футбол 24.

Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Алькантара, Фабинью, Наби Кейта – Салах, Мане, Жота.

Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Коулмен, Холгейт, Годфри, Миколенко – Дукуре, Аллан, Ивоби – Гордон, Ришарлисон, Грей.

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