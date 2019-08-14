Ливерпуль – Челси: Жоржиньо вышел на матч за Суперкубок УЕФА в бракованной футболке

Жоржиньо / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Жоржиньо начал матч с Ливерпулем в футболке с неправильно написанным именем.

Вместо традиционной надписи на спине "Jorginho" у 27-летнего хавбека "синих" на игровой экипировке написано "Jorghino".

Ливерпуль – Челси – видео голов

Матч Суперкубка УЕФА Ливерпуль – Челси проходит на стадионе Водафон парк в Стамбуле. Обслуживает встречу бригада женщин-арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

К слову, после 80 сыгранных минут счет ничейный – 1:1. Голами отличались Оливье Жиру и Садио Мане.