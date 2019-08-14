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Ливерпуль – Челси: Жоржиньо вышел на матч за Суперкубок УЕФА в бракованной футболке

14 августа 23:50 74 Читати українською
Ливерпуль – Челси: Жоржиньо вышел на матч за Суперкубок УЕФА в бракованной футболке
Жоржиньо / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Жоржиньо начал матч с Ливерпулем в футболке с неправильно написанным именем.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
116' live
осн. час ( 1 : 1 )
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

Вместо традиционной надписи на спине "Jorginho" у 27-летнего хавбека "синих" на игровой экипировке написано "Jorghino".

Ливерпуль – Челси – видео голов

Матч Суперкубка УЕФА Ливерпуль – Челси проходит на стадионе Водафон парк в Стамбуле. Обслуживает встречу бригада женщин-арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

К слову, после 80 сыгранных минут счет ничейный – 1:1. Голами отличались Оливье Жиру и Садио Мане.

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Теги
Челси Челси Суперкубок УЕФА Футбольная форма Ливерпуль - Челси Жоржиньо Жоржиньо
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