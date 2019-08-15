Ливерпуль – Челси: украинская девушка нарисовала портрет Салаха и привезла его на матч за Суперкубок УЕФА

Для нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха по случаю поединка за Суперкубок УЕФА болельщица подготовила особый подарок.

Украинка Анжела Николаева привезла в Стамбул картину, на которой изображен египтянин. На обратной стороне полотна она сделала надпись: "Привет! К сожалению, я не могу лично отдать тебе картину, но надеюсь когда-нибудь встретиться.

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Я верю в тебя, в вашу победу. Успехов! С наилучшими пожеланиями от фанатки из Киева. Буду очень рада, если увижу фотографию моей картины в инстаграме. Вот мой ник: @anzhela_nikolaieva98".

Отметим, что это не первый подобный поступок девушки. В ее профиле в инстаграме можно найти фото, как такой же подарок получил защитник Динамо Тамаш Кадар.

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