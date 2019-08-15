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Ливерпуль – Челси: украинская девушка нарисовала портрет Салаха и привезла его на матч за Суперкубок УЕФА

09:41 85 Читати українською
Ливерпуль – Челси: украинская девушка нарисовала портрет Салаха и привезла его на матч за Суперкубок УЕФА
Мохамед Салах / Getty images

Для нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха по случаю поединка за Суперкубок УЕФА болельщица подготовила особый подарок.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

Украинка Анжела Николаева привезла в Стамбул картину, на которой изображен египтянин. На обратной стороне полотна она сделала надпись: "Привет! К сожалению, я не могу лично отдать тебе картину, но надеюсь когда-нибудь встретиться.

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Я верю в тебя, в вашу победу. Успехов! С наилучшими пожеланиями от фанатки из Киева. Буду очень рада, если увижу фотографию моей картины в инстаграме. Вот мой ник: @anzhela_nikolaieva98".

Отметим, что это не первый подобный поступок девушки. В ее профиле в инстаграме можно найти фото, как такой же подарок получил защитник Динамо Тамаш Кадар.

Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти

blog_ava
Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти
03:48
754
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси Мохамед Салах Мохамед Салах
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