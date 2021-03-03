Главный тренер Челси Томас Тухель оценил своего оппонента перед поединком 29-го тура АПЛ против Ливерупля.

"Против команд Клоппа всегда сложно играть. Он гений, но, в конце концов, мы не встречаемся, чтобы поиграть в теннис. Играть будут наши команды, и мы должны быть к этому готовы.

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Юрген проявил себя прекрасно. Он превращает любую команду в единое целое. В каждом клубе, где он появлялся, Юрген становился любимцем болельщиков. Он пользуется огромным успехом", – приводит слова Тухеля Goal.

После 26-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, уступая Челси на один зачетный балл.

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