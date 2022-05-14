Ливерпуль – Челси: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция финала Кубка Англии
Ливерпуль и Челси определяют обладателя Кубка Англии 2021/22. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Дуэль немецких тренеров в поединке за самый старый футбольный трофей мира. Финальный матч Кубка Англии 2021/22 Ливерпуль – Челси начнется в 18:45 по киевскому времени. Уже во второй раз в текущем сезоне эти команды встречаются в финальной битве. В конце февраля команда Юргена Клоппа одолела лондонцев в серии пенальти и завоевала Кубок лиги (0:0, 11:10).
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Для Челси Кубок Англии – единственная возможность добыть хоть какой-нибудь трофей в текущем сезоне. Ливерпуль уже выиграл Кубок лиги, все еще сохраняет некоторые шансы на чемпионство АПЛ, а 28 мая сыграет с Реалом в финале Лиги чемпионов.
Прямая видеотрансляция матча Ливерпуль – Челси доступна на Setanta Sports+, а также в этой новости. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".
Ливерпуль – Челси: онлайн-видеотрансляция финала Кубка Англии 14 мая 2022
Стартовые составы на финал Кубка Англии 2021/22
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Тьяго, Кейта – Салах, Мане, Диас.
Челси: Менди – Джеймс, Тьягу Силва, Рюдигер, Чалоба – Ковачич, Жоржиньо, Пулишич, Маунт, Алонсо – Лукаку.