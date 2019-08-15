Ливерпуль – Челси: пресс-конференция Юргена Клоппа после победы в Суперкубке УЕФА-2019

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями после поединка против Челси за Суперкубок УЕФА.

"Атмосфера на стадионе была потрясающей. Это говорит о величии этого клуба. Но мы хотели бы привезти с собой нашу погоду в Турцию на один день. Сегодня было очень жарко, еще и матч получился супернапряженным.

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Мы провели важную замену – никто в мире не сравнится с Бобби в игре на этой позиции. Мы не планировали так долго его использовать – у него не было предсезонной подготовки, но нам пришлось его выпустить в бой. Мы должны были поставить все на кон в этом матче. Знаем, что нам надо улучшать многие вещи. Мы это сделаем.

Мы можем и будем играть лучше. В сегодняшнем матче на первый план выходила не игра, а победа. Мы нашли путь к успеху, и это замечательно. Чувствуем, что достигли чего-то важного и очень этому рады.

Я спросил у Милнера и Хендерсона, как люди в Англии относятся к этому трофею, и они сказали мне, что это престижный трофей, что он изображен на стенах в Мелвуде и они хотят добавить еще один такой кубок с количеству завоеванных. Это хорошо. Мы делаем это для людей. Мы взяли два из трех возможных трофеев за последние несколько месяцев. Теперь мы должны найти путь к покорению новых вершин.

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Я очень рад, что наш клуб достигает успехов. Это единственное, что имеет значение. Я был рад видеть, что означает наша победа в Лиге чемпионов для многих людей, и сегодня я снова это увидел", – цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.