Ливерпуль – Челси: пресс-конференция Юргена Клоппа перед матчем за Суперкубок УЕФА-2019

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча за Суперкубок УЕФА против Челси.

"Победы всегда помогают. Но этот матч не имеет никакого отношения к АПЛ. Мы хорошо сыграли с Манчестер Сити, сумели не проиграть в основное время и уступили лишь по пенальти.

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Мы обыграли Норвич, сильно провели 60 минут в том матче, но завтрашняя игра – совсем другая история. Это финал, и нам придется подумать о составе и других важных вещах.

Не знал, что все ставят на нашу победу. Но это не проблема. Мы очень уважаем Челси. Смотрели их матч с МЮ. Результат той игры – обманчив. Челси создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые ребята. Это первый титул, который они могут завоевать совместными усилиями. Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения.

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Я недостаточно хорош, чтобы определять, на что мы будем делать ставку – на еврокубки или премьер-лигу. Мы не говорили об этом и в прошлом сезоне. Мы просто стараемся выигрывать матчи. Я буду рад любому достижению", – цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.