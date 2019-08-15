Ливерпуль – Челси: пресс-конференция Фрэнка Лэмпарда после поражения в Суперкубке УЕФА-2019

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после поединка против Ливерпуля за Суперкубок УЕФА.

"Мне казалось, что сегодня мы играли лучше соперника, но нам где-то не повезло, а где-то мы не использовали свои шансы. Нам нужно лучше реализовывать моменты, но я все равно рад и горжусь тем, как мы играли. Мы хотели выиграть сегодня, но очень не повезло.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

Мы действительно хорошо сыграли против команды, которая строится вот уже несколько лет. Сегодня я увидел вещи, которые я хочу видеть в команде, – серьезное отношение к делу, дисциплину и страсть. Мне кажется, что сегодня каждый игрок отдал все силы ради победы, но нам немного не повезло.

Ливерпуль может ужалить и забить в любой момент, потому что у них классная команда, но мы показали характер, быстро сравняли счет в дополнительное время. Когда играешь против Ливерпуля, нельзя надеяться, что успех будет зависеть только от тебя, но мы хорошо отвечали сопернику в сегодняшнем матче.

Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти

Я хочу, чтобы игроки имели свободу передвижения в полузащите. У нас замечательные мастера, поэтому мы контролировали ход матча в важные моменты. Есть вещи, которые нам надо улучшать, но я рад тем, как мы сыграли. Будет замечательно, если мы будем играть так весь сезон", – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.