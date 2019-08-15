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Ливерпуль – Челси: пресс-конференция Фрэнка Лэмпарда после поражения в Суперкубке УЕФА-2019

08:46 149 Читати українською
Ливерпуль – Челси: пресс-конференция Фрэнка Лэмпарда после поражения в Суперкубке УЕФА-2019
Фрэнк Лэмпард / Getty images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями после поединка против Ливерпуля за Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

"Мне казалось, что сегодня мы играли лучше соперника, но нам где-то не повезло, а где-то мы не использовали свои шансы. Нам нужно лучше реализовывать моменты, но я все равно рад и горжусь тем, как мы играли. Мы хотели выиграть сегодня, но очень не повезло.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

Мы действительно хорошо сыграли против команды, которая строится вот уже несколько лет. Сегодня я увидел вещи, которые я хочу видеть в команде, – серьезное отношение к делу, дисциплину и страсть. Мне кажется, что сегодня каждый игрок отдал все силы ради победы, но нам немного не повезло.

Ливерпуль может ужалить и забить в любой момент, потому что у них классная команда, но мы показали характер, быстро сравняли счет в дополнительное время. Когда играешь против Ливерпуля, нельзя надеяться, что успех будет зависеть только от тебя, но мы хорошо отвечали сопернику в сегодняшнем матче.

Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти

Я хочу, чтобы игроки имели свободу передвижения в полузащите. У нас замечательные мастера, поэтому мы контролировали ход матча в важные моменты. Есть вещи, которые нам надо улучшать, но я рад тем, как мы сыграли. Будет замечательно, если мы будем играть так весь сезон", – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

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Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси
01:35
1933
Теги
Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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