Ливерпуль – Челси: пресс-конференция Фрэнка Лэмпарда перед матчем за Суперкубок УЕФА-2019

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями накануне матча за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля.

"Я настроен оптимистично, потому что я верю в игроков, я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Но я не способен изменить все самостоятельно. Я верю в своих игроков.

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Суперкубок очень много значит для клуба. Я дважды проигрывал во время карьеры игрока. Теперь важно отдать все ради победы. Это еще один трофей для клуба. Мы способны конкурировать с Ливерпулем.

Челси много выиграл, трудно определить, что такое менталитет победителя, для меня – это дух и связь. Я не хочу утверждать, что если завтра мы проиграем, победный менталитет исчезнет.

Я не думаю, что это была хорошая неделя для Челси. Это американские горки, но у меня так же было и в Дерби. Я готов к этому, это была неделя, когда многое произошло. Но я к этому готов и не боюсь этого.

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Поражения всегда чему-то учат. Очевидный урок заключается в том, что если вы допустите ошибки в защите против хороших команд, то поплатитесь за это. Нам нужно быть намного лучше, не совершать ошибок, которые приводят к шансам у соперника", – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится 14 августа в Стамбуле, начало в 22:00 по киевскому времени.