Ливерпуль – Челси: Лэмпард рассказал о кадровых потерях лондонцев перед Суперкубком УЕФА-2019

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард признался, что не все игроки команды готовы к матчу за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля.

"Канте получил небольшую травму в воскресном матче против Манчестер Юнайтед, поэтому его участие сейчас пока под вопросом. Завтра на поле выйдут те, кто лучше всех будет готов.

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Что касается Рюдигера и Виллиана, которые в последнее время восстанавливались после травм, то в среду они будут присутствовать на скамейке запасных Челси и в случае необходимости смогут выйти на поле", – цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе Водафон парк. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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