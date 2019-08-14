Ливерпуль – Челси: "красные" анонсировали матч за Суперкубок УЕФА, показав эмоции Клоппа после победы в финале ЛЧ

Ливерпуль готовится к матчу за Суперкубок УЕФА-2019 против лондонского Челси.

За несколько часов до поединка пресс-служба мерсисайдцев решила напомнить болельщикам, как реагировал наставник команды Юрген Клопп на триумф в Лиге чемпионов.

Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019

Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится сегодня, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон парк. Начало в 22:00 по киевскому времени.