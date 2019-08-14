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Ливерпуль – Челси: "красные" анонсировали матч за Суперкубок УЕФА, показав эмоции Клоппа после победы в финале ЛЧ

20:34 33 Читати українською
Ливерпуль – Челси: "красные" анонсировали матч за Суперкубок УЕФА, показав эмоции Клоппа после победы в финале ЛЧ
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Ливерпуль готовится к матчу за Суперкубок УЕФА-2019 против лондонского Челси.

 

За несколько часов до поединка пресс-служба мерсисайдцев решила напомнить болельщикам, как реагировал наставник команды Юрген Клопп на триумф в Лиге чемпионов.

Ливерпуль – Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА-2019

Напомним, матч между Ливерпулем и Челси состоится сегодня, 14 августа, в Стамбуле на стадионе Водафон парк. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Видеоновости
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