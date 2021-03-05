Поражение от Челси в матче 29-го тура АПЛ продолжила ужасную серию "красных" на родном стадионе.

Поражение от Челси стало уже пятым подряд для Ливерпуля на Энфилде, сообщает твиттер William Hill.

Ливерпуль – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Такая серия неудач в домашних матчах стала самой неудачной для мерсисайдцев за 129-летнюю историю клуба.

К слову, после этого поражения Ливерпуль опустился уже на седьмое место, имея 43 очка в активе.

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