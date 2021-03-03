"Мы уже увидели у Челси четкую идею – контролировать мяч, менять тактические схемы. Тухель сразу же стал достигать нужных результатов, но также и успел узнать побольше о своей команде. Он многое изменил. Команда сделала шаг вперед, и сейчас мы должны с ней сыграть. Да, это будет интересно.

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Первое и главное – сложно владеть мячом больше, чем Челси. Я так скажу: нужно успешно сыграть в каждой линии. Надо защищаться, когда они контролируют мяч, много работать.

Нельзя сказать, что нужно будет проявить особое терпение. В определенные моменты – да, в другие моменты надо будет работать более активно. Надо будет проявить творческий подход, но также и проявить желание играть в обороне.

Это топ-команда, очень требовательна к сопернику. Нам надо убедиться, что у нас есть ответы на все вопросы", – цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

После 26-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, уступая Челси на один зачетный балл.

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